SON DAKİKA | MİT’çi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni gelişme: 16 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun cinayetini aydınlatmaya yönelik yürütülen soruşturmada çember daralıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel olarak kurulan ekibin başına daha önce ünlüleri uyuşturucu soruşturmaları başta olmak üzere birçok kritik soruşturmayı sahada yürüten Yüzbaşı Kerim Sarısakal'ın getirildiği öğrenildi. Yürütülen operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 15'inin o dönem cezaevinde görev yapan gardiyan veya eski gardiyan, 1 kişinin ise dönemin er kadrosunda yer alan bir asker olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 10 kişinin şüpheli, 6 kişinin ise tanık sıfatıyla ifadesine başvuruluyor.

ALARM BUTONUNA BASILDI, O RADYONUN SESİNİ AÇTI

Soruşturmayı derinleştiren Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe'nin incelediği dosya, Kozinoğlu'nun ölümünün adım adım planlanmış bir suikast olduğunu ortaya koymuştu. Kamera kayıtlarına yansıyan skandal görüntülere göre; Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldı. Ancak Mayıs 2011'de göreve başlayıp özel olarak koğuşa verilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül, alarmı görünce müdahale etmek yerine odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtı. Yardım çığlıklarını telsiz ve radyo sesiyle boğan Gül, diğer görevlilerin durumu geç fark etmesine neden olarak kritik dakikaları çaldı.

GÖZALTI DALGASI FİRARİ GARDİYANIN ARDINDAN GELDİ

Olayın ardından 6 ay boyunca hücre tipi örgüt evlerinde gizlenen, ardından FETÖ'ye ait Fatih Üniversitesi'ne kayıt yaptırıp meslekten istifa eden Ferhat Veysi Gül'ün, 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra Fransa'ya kaçtığı tespit edilmişti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari gardiyanın izi sürülürken, cezaevindeki ihmal ve kumpas zincirinde rolü olan diğer isimlerin tespiti için başlatılan son operasyonla 16 kişi yakalanarak sorguya alındı.

Kozinoğlu'nun kumpas davalarındaki tüm karanlık noktaları mahkemede açıklamadan hemen önce susturulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adli sürecin derinleşerek devam edeceği bildirildi.