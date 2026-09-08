Bakan Fidan'dan kritik görüşme: Tom Barrack ile bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Daniel Issa ile bir araya geldi.

Bakan Fidan’dan kritik görüşme: Tom Barrack ile bir araya geldi!
AA
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Issa ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

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