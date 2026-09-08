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Bakan Göktaş: "Terör en çok ailelerimizi yok etti”

Bakan Göktaş: "Terör en çok ailelerimizi yok etti”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari’de düzenlenen "Aile Şenliği" programında konuştu. Güçlü ailelerin güçlü bir gelecek, güçlü bir geleceğin ise daha güçlü bir Türkiye anlamına geldiğini söyleyen Bakan Göktaş, Terörsüz Türkiye’ye ilişkin, “Terör en çok ailelerimizi yok etti, parçaladı. Bizler de güçlü ailelerimizle güçlenmeye devam etmemiz lazım. O sebeple biz Aile Yılı, Aile ve Nüfus 10 Yılı diyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Hakkari'nin genç nüfusunu desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2026 18:01

Hakkari'deki programları kapsamında Meydan Medresesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Aile Şenliği" programına katılan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yılı Aile Yılı, 2026-2035 dönemini ise Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan ettiğini anımsattı. Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip, Hakkari'nin de genç nüfusuyla öne çıkan bir il olduğunu belirten Göktaş, güçlü ailelerin güçlü bir gelecek, güçlü bir geleceğin ise daha güçlü bir Türkiye anlamına geldiğini söyledi. Aileleri en başından itibaren güçlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Göktaş, aile şenlikleriyle aile değerlerinin yeniden hatırlatılmasının, ailenin birliğine, beraberliğine ve gücüne vurgu yapılmasının çok kıymetli olduğunu anlattı.

"HAKKARİ, TERÖRDEN ÇOK ÇEKMİŞ BİR İLİMİZ"

Hakkari'de yaptıkları ziyaretlerde kentin ihtiyaçlarını yerinde belirlediklerini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti: "Sahada yaptığımız tüm çalışmalarda annelerin, ailelerin taleplerini dinledik. Engelli aileleriyle, şehit yakını ve gazilerimizle bir araya geldik. Terörsüz Türkiye, huzurun, barışın, istikrarın yeniden dirildiği ve güçlü bir Türkiye'yi kurduğumuz önemli bir idealdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Terörsüz Türkiye sürecinde Hakkari'de çok daha güzel yarınlar bizleri bekliyor. Hakkari terörden çok çekmiş bir ilimiz. Terörsüz Türkiye ne demek? Daha çok huzur, daha çok barış, daha çok istikrar, ekonomik yatırım, gençler için güvenli bir gelecek, çocuklar için yarınlara umutla bakacağı bir Türkiye, kadınlar için umutlu bir gelecek demek. Sokakların güvenliği gibi, aynı zamanda istihdam güvencesi, ekonomik güçlenme, demokrasinin güçlenmesi demektir. İşte Terörsüz Türkiye'nin Hakkari'de kazandıracağı bunlar." Hakkari'nin yer altı zenginliklerinin oldukça fazla olduğunu, Terörsüz Türkiye sürecinde bu zenginliklerden doğrudan Hakkarililerin istifade etmesini önemsediklerini dile getiren Göktaş, bu kapsamda geçen yıl iki önemli proje başlattıklarını söyledi.