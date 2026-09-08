Başkan Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

Başkan Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı kabul etti
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Başkan Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #BURHANETTİN DURAN #DANİELE SANTARELLİ #OSMAN AŞKIN BAK #A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý