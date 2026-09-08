Başkan Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.
Başkan Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.
Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.