Başkan Erdoğan'a 5 büyükelçiden güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler kabulde, Başkan Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

Başkan Erdoğan’a 5 büyükelçiden güven mektubu
İHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam'ı, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered'i, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson'u, Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.



Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları; Başkan Erdoğan'a yapılan takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ

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