Buca’da imar skandalı: 2 katlık parsele 12 kat ruhsat

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 395 sayfalık bilirkişi raporunda, ilçedeki imar uygulamalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere yer verildi.

Raporda bazı parsellerde kat, emsal ve TAKS sınırlarının aşıldığı değerlendirildi.

Altun İnşaat'ın iki projesi öne çıktı. Altun Teras projesinde 2 kat yapılaşma koşulu bulunan parsele 2 bodrum + zemin + 11 kat olmak üzere 12 kat ruhsat verildiği belirtildi. Altun Yaşam projesinde ise 6 kat yapılaşma koşuluna rağmen 15 kata kadar ruhsatlandırma yapıldığı tespit edildi. Her iki projede de emsal sınırlarının aşıldığı değerlendirildi.

Tınaztepe'de 4 kat yapılaşma koşulu bulunan başka bir parsele de 15 kat ruhsat düzenlendiği rapora yansıdı.

Doğancılar Belenkuyu'daki yanan orman alanında ise uydu görüntülerinde 5 villa tespit edildi.

Raporda ayrıca bazı üniversite alanlarındaki ruhsat ve yapılaşmalarda da imar uyumsuzlukları bulunduğu değerlendirildi.