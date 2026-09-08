Cezaevlerinde 25 bin 812 hükümlü ve tutukluya mesleki belge

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz sisteminin hükümlü ve tutukluları topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen bir anlayışla geliştirildiğini belirtti. Gürlek, mesleki eğitimin hükümlü ve tutukluların tahliye sonrasında topluma yeniden uyum sağlamalarında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

73 MERKEZ VE 6 LİSEDE MESLEKİ EĞİTİM

Adalet Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ceza infaz kurumlarında faaliyet gösteren 73 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ile 6 Adalet Çok Programlı Anadolu Lisesinde hükümlü ve tutuklulara meslek edinme imkânı sağlanıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 25 bin 812 hükümlü ve tutukluya kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesi verildi.

AMAÇ TAHLİYE SONRASI TOPLUMA KAZANDIRMAK

Mesleki eğitimin ceza infaz sisteminin önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Gürlek, hükümlü ve tutukluların tahliye sonrasında meslek sahibi ve üretken bireyler olarak hayatlarına devam etmelerinin hedeflendiğini belirtti. Gürlek, ceza infaz politikalarının eğitim ve üretimi teşvik eden, insanı topluma yeniden kazandırmayı amaçlayan bir anlayışla sürdürüleceğini ifade etti.