Bakan Kurum duyurdu! Fethiye Körfezi’nde dev temizlik başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Fethiye Körfezi Dip Çamuru Temizliği ve Tarama Çalışmaları ile Mapa-Şamandıra Sistemi" tanıtım programı, Şehit Fethi Bey Parkı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





16 MİLYON 268 BİN METREKÜP ÇAMUR ÇIKARILACAK



Programda konuşan Bakan Kurum, Fethiye Körfezi'nde yıllar içerisinde biriken dip çamurunun temizlenmesi için kapsamlı bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Yaklaşık 600 hektarlık alanda yer yer 2,7 metre kalınlığa ulaşan 16 milyon 268 bin 925 metreküp dip çamurunun iki dip tarama gemisiyle körfezden çıkarılacağını belirten Kurum, çalışmaların 3 yılda tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Temizlik çalışmalarıyla Fethiye İç Körfezi'nde ortalama 3,4 metre su derinliğine ulaşılması hedefleniyor.





17 KOYDA 926 MAPA, 906 TONOZ



Kurum, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz ekosisteminin korunmasına yönelik Mapa-Şamandıra Sistemi'nin de hayata geçirildiğini açıkladı. Göcek ve Dalaman koylarını kapsayan yaklaşık 90 kilometrelik kıyı şeridindeki 17 koyda 926 sabit bağlama mapası ile 906 tonozun yerleştirildiğini belirten Kurum, sistem sayesinde teknelerin kontrolsüz şekilde çapa atmasının önüne geçileceğini ve deniz çayırlarının korunacağını söyledi.



"DENİZİN GOOGLE MAPS'İ OLACAK"



Bakan Kurum, sistem kapsamında geliştirilen DERİA uygulamasının da devreye alınacağını belirtti. Denizcilerin uygulama üzerinden koylardaki bağlama noktalarını görebileceğini ve rezervasyon yapabileceğini anlatan Kurum, sistemi "denizin Google Maps'i" olarak tanımladı. Uygulamayla bağlama noktalarının yanı sıra denetim ve deniz temizliğine ilişkin süreçlerin de dijital ortamda takip edilmesi hedefleniyor.





KİRLİLİĞİN KAYNAĞI DA TAKİP EDİLECEK



Muğla Valisi İdris Akbıyık ise körfeze ulaşan dereler, atık su kaynakları, yağmur suyu hatları ve arıtma tesislerinin deşarj noktalarının düzenli olarak kontrol edildiğini belirtti. Dip çamurunun temizlenmesinin yanı sıra körfezin yeniden kirlenmesini önlemek amacıyla kirlilik kaynaklarına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.



FETHİYE PROJESİ COP31'DE ANLATILACAK



Bakan Kurum, Fethiye Körfezi'nde başlatılan dip çamuru temizliği ile Mapa-Şamandıra Sistemi'nin Türkiye'nin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'de uluslararası kamuoyuna da tanıtılacağını açıkladı. Kurum, Türkiye'de hayata geçirilen çevre projelerinin farklı ülkelerde yaşanan çevre sorunlarına örnek çözüm modeli olarak paylaşılacağını söyledi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör