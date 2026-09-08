Genelkurmay Başkanı, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü!

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görüşme gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.