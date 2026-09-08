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  • İletişim Başkanı Duran’dan 111. Dönem Kaymakamlık Kursu paylaşımı: "Bu sorumluluğun merkezinde insanı önceleyen yönetim anlayışı bulunuyor”

İletişim Başkanı Duran’dan 111. Dönem Kaymakamlık Kursu paylaşımı: "Bu sorumluluğun merkezinde insanı önceleyen yönetim anlayışı bulunuyor”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü devlet geleneğini çağın imkanlarıyla buluşturacak, bulunduğu her yerde güveni tesis edecek ve hizmeti esas alacak kaymakam adaylarına görevlerinde başarılar dileyen Duran, “Bu sorumluluğun merkezinde insanı önceleyen, sahayı doğru okuyan, vatandaşın talep ve beklentilerine duyarlı, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı bulunuyor.” dedi.

İletişim Başkanı Duran’dan 111. Dönem Kaymakamlık Kursu paylaşımı: Bu sorumluluğun merkezinde insanı önceleyen yönetim anlayışı bulunuyor
AA
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Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nun "Tecrübe Paylaşımı Bölümü"nde kaymakam adaylarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

İletişim Başkanı Duran’dan 111. Dönem Kaymakamlık Kursu paylaşımı: Bu sorumluluğun merkezinde insanı önceleyen yönetim anlayışı bulunuyor

Kaymakamlığın, devletin sahadaki temsil gücünü, milletle kurduğu doğrudan bağı ve kamu hizmetinin vatandaşlara ulaşan yüzünü ifade eden önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

İletişim Başkanı Duran’dan 111. Dönem Kaymakamlık Kursu paylaşımı: Bu sorumluluğun merkezinde insanı önceleyen yönetim anlayışı bulunuyor

"Bu sorumluluğun merkezinde insanı önceleyen, sahayı doğru okuyan, vatandaşın talep ve beklentilerine duyarlı, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı bulunuyor. Vatandaşlarımızla kurulan her temasın devletimize duyulan güveni güçlendiren bir zemine dönüşmesi, kamu yönetiminin etkinliği açısından da belirleyici bir değer taşıyor.

İletişim Başkanı Duran’dan 111. Dönem Kaymakamlık Kursu paylaşımı: Bu sorumluluğun merkezinde insanı önceleyen yönetim anlayışı bulunuyor

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda güçlü devlet geleneğimizi çağın imkanlarıyla buluşturacak, bulunduğu her yerde güveni tesis edecek ve hizmeti esas alacak kaymakam adaylarımıza görevlerinde başarılar diliyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

#BURHANETTİN DURAN #TÜRKİYE YÜZYILI #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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