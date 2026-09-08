İletişim Başkanı Duran’dan 111. Dönem Kaymakamlık Kursu paylaşımı: "Bu sorumluluğun merkezinde insanı önceleyen yönetim anlayışı bulunuyor”

Kaymakamlığın, devletin sahadaki temsil gücünü, milletle kurduğu doğrudan bağı ve kamu hizmetinin vatandaşlara ulaşan yüzünü ifade eden önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluğun merkezinde insanı önceleyen, sahayı doğru okuyan, vatandaşın talep ve beklentilerine duyarlı, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı bulunuyor. Vatandaşlarımızla kurulan her temasın devletimize duyulan güveni güçlendiren bir zemine dönüşmesi, kamu yönetiminin etkinliği açısından da belirleyici bir değer taşıyor.