  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • İmamoğlu suç örgütü davasında dikkat çeken ifade: Sistem müsaade etmezse iş yapamazsınız

İmamoğlu suç örgütü davasında dikkat çeken ifade: Sistem müsaade etmezse iş yapamazsınız

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Sanıklardan daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren reklamcı Eyüp Subaşı savunmasında, "Sistem ifadesinin özellikle danışmanlar tarafından dillendiriliyor olması nedeniyle bu yapının bir manada 'sistem' olduğunu iletişim dilinde kolaylıkla çıkarabiliyoruz. Bir işi yapmak istediğinizde Fatih Keleş, Ertan Yıldız bir talepte bulunuyorsa ya da yönlendirmesi varsa bunu sistematik olgu olarak anlıyorum. Günün sonunda sistem müsaade etmediği sürece biraz iş yapamaz hale geliyorsunuz. Danışmanların ağzından duydum, sistem deniliyor." dedi.

İmamoğlu suç örgütü davasında dikkat çeken ifade: Sistem müsaade etmezse iş yapamazsınız
Sema DEMİR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin davanın görülmesine 2.celsenin 13.gününde devam edildi. Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada tutuksuz sanıklar savunma yapıyor.

İmamoğlu suç örgütü davasında dikkat çeken ifade: Sistem müsaade etmezse iş yapamazsınız

"OLUMSUZ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN REKLAM YERLERİMİZDEN BİR KISMI MAALESEF Kİ İNDİRİLDİ"

Daha önce etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade veren tutuksuz sanık reklamcı Eyüp Subaşı savunmasında, "Bugün hem kamu zararına sebep olmakla hem de maalesef dolandırıcılıkla suçlanıyor olmanın ağır vebalini üzerimde taşıyorum. Hakkımdaki iddianamenin temelini şirketlerim ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri arasında yapılan ihaleler oluşturmaktadır. Bu ihalelerin tamamı belgeli, ticari ve gerçek işlerdir. Önce Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz ile birlikte Mermerciler Sanayi Sitesi'nde, sonrasında 2021 Ekim ayında İBB İletişim Çadırı'nda Murat Ongun ile yapılan görüşmede, Reklamist firmasına ekranların devri adeta dikte edildi."

İmamoğlu suç örgütü davasında dikkat çeken ifade: Sistem müsaade etmezse iş yapamazsınız

"Tabii ki bu kadar emeğimi çöpe atmak istemedim, kabul etmedim. Sonrasında Tuncay Yılmaz ve Nihat Sütlaş ile ofisimde bir araya geldik. Bu görüşmenin ardından Merter Plaza Reklamist ofisinde Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Uğurhan Atma, Nihat Sütlaş ile devir şartlarına ilişkin benim açımdan kabul edilebilir olmayan görüşmeler yaptık. Önümüze konan şartlar benim için bir anlamda ticari enkazdı. Devir rakamında zaten anlaşamayacağımız için isteksiz olmam nedeniyle bu görüşmelerde masadan kalktım. Bu olumsuz görüşmenin ardından reklam yerlerimizden bir kısmı maalesef ki indirildi. Bunu sistematik bir yıldırma ve anlaşmaya zorlama olarak değerlendirdim." dedi.

İmamoğlu suç örgütü davasında dikkat çeken ifade: Sistem müsaade etmezse iş yapamazsınız

"MAALESEF O DÖNEMİN ŞARTLARIYLA KABUL ETMEK DURUMUNDA KALDIK"

Savunmasına devam eden Subaşı, "Şifaen 75 milyon üzerinde anlaşmış olup anlaşmış olduğumuz devir rakamı Murat Ongun beyin yönlendirmesiyle 46 milyona indirildi ve Kültür A.Ş.'ye borcumuza mahsuben devir rakamı komik bir rakamla, maalesef o dönemin şartlarıyla kabul etmek durumunda kaldık. Üstelik bu sadece o dönemin şartlarıyla 1 yıllık kira rakamımıza tekabül ediyordu. Görüşmelerden yorulmuş, yıpranmış ve ticari hayatımızda bir an önce dönmemiz gerektiğine inanan biri olarak ekranları Kültür A.Ş. borcuna mahsuben devretmek durumunda kaldık." şeklinde konuştu.

İmamoğlu suç örgütü davasında dikkat çeken ifade: Sistem müsaade etmezse iş yapamazsınız

"TİCARETİMİ SÜRDÜRÜRKEN KARŞILAŞTIĞIM SİSTEMİN VE BENDEN İSTENENLERİ, MARUZ KALDIĞIM BASKILARI ANLATTIM"

Etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiği ifadeleri inkar etmediğini belirten Subaşı, "Bildiğim olayları, yaşadıklarımı ve benden istenenleri kimler ne yaptıysa anlattım. Ticaretimi sürdürürken karşılaştığım sistemin ve benden istenenleri, maruz kaldığım baskıları anlattım. İfademin örgüt üyeliği şeklinde yorumlanmasını asla kabul etmiyorum. Olsa olsa ticari mağduriyet, mağdur sıfatıyla bu sürecin bir parçasıyım. Etkin pişmanlık kapsamında verdiğim ifadeleri asla inkar etmiyorum ancak yapmadığım bir fiilin, taşımadığım bir kastın ve mensubu olmadığım bir örgütün sorumluluğunu asla kabul etmiyorum" diye konuştu.

İmamoğlu suç örgütü davasında dikkat çeken ifade: Sistem müsaade etmezse iş yapamazsınız

"SİSTEM MÜSAADE ETMEDİĞİ SÜRECE BİRAZ İŞ YAPAMAZ HALE GELİYORSUNUZ"

Mahkeme başkanı Subaşı'ya "Sistemle ne kastediyorsunuz? Bu kelimeyi kim kullanıyordu?" şeklinde soru sordu. Subaşı ise "Sistem ifadesinin özellikle danışmanlar tarafından sürekli dillendiriliyor olması nedeniyle bu yapının bir manada sistem olduğunu biz iletişim dilinde gayet tabii kolaylıkla çıkarabiliyoruz. Yani bir işi yapmak istediğinizde Fatih Keleş bir talepte bulunuyorsa, Ertan Yıldız bir talepte bulunuyorsa ya da sistematik olarak bir yönlendirmesi varsa ben gayet tabii bunu sistematik olgu olarak algılıyorum. Günün sonunda da sistem müsaade etmediği sürece biraz iş yapamaz hale geliyorsunuz. Danışmanların ağzından duydum. Sistem deniliyor." ifadelerini kullandı.

#FATİH KELEŞ #TUNCAY YILMAZ #MURAT ONGUN #EKREM İMAMOĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!