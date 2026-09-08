İmamoğlu suç örgütü davasında dikkat çeken ifade: Sistem müsaade etmezse iş yapamazsınız

"MAALESEF O DÖNEMİN ŞARTLARIYLA KABUL ETMEK DURUMUNDA KALDIK" Savunmasına devam eden Subaşı, "Şifaen 75 milyon üzerinde anlaşmış olup anlaşmış olduğumuz devir rakamı Murat Ongun beyin yönlendirmesiyle 46 milyona indirildi ve Kültür A.Ş.'ye borcumuza mahsuben devir rakamı komik bir rakamla, maalesef o dönemin şartlarıyla kabul etmek durumunda kaldık. Üstelik bu sadece o dönemin şartlarıyla 1 yıllık kira rakamımıza tekabül ediyordu. Görüşmelerden yorulmuş, yıpranmış ve ticari hayatımızda bir an önce dönmemiz gerektiğine inanan biri olarak ekranları Kültür A.Ş. borcuna mahsuben devretmek durumunda kaldık." şeklinde konuştu.

"TİCARETİMİ SÜRDÜRÜRKEN KARŞILAŞTIĞIM SİSTEMİN VE BENDEN İSTENENLERİ, MARUZ KALDIĞIM BASKILARI ANLATTIM" Etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiği ifadeleri inkar etmediğini belirten Subaşı, "Bildiğim olayları, yaşadıklarımı ve benden istenenleri kimler ne yaptıysa anlattım. Ticaretimi sürdürürken karşılaştığım sistemin ve benden istenenleri, maruz kaldığım baskıları anlattım. İfademin örgüt üyeliği şeklinde yorumlanmasını asla kabul etmiyorum. Olsa olsa ticari mağduriyet, mağdur sıfatıyla bu sürecin bir parçasıyım. Etkin pişmanlık kapsamında verdiğim ifadeleri asla inkar etmiyorum ancak yapmadığım bir fiilin, taşımadığım bir kastın ve mensubu olmadığım bir örgütün sorumluluğunu asla kabul etmiyorum" diye konuştu.