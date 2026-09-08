İmamoğlu suç örgütü davasında dikkat çeken ifade: Sistem müsaade etmezse iş yapamazsınız
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Sanıklardan daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren reklamcı Eyüp Subaşı savunmasında, "Sistem ifadesinin özellikle danışmanlar tarafından dillendiriliyor olması nedeniyle bu yapının bir manada 'sistem' olduğunu iletişim dilinde kolaylıkla çıkarabiliyoruz. Bir işi yapmak istediğinizde Fatih Keleş, Ertan Yıldız bir talepte bulunuyorsa ya da yönlendirmesi varsa bunu sistematik olgu olarak anlıyorum. Günün sonunda sistem müsaade etmediği sürece biraz iş yapamaz hale geliyorsunuz. Danışmanların ağzından duydum, sistem deniliyor." dedi.
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin davanın görülmesine 2.celsenin 13.gününde devam edildi. Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada tutuksuz sanıklar savunma yapıyor.
"OLUMSUZ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN REKLAM YERLERİMİZDEN BİR KISMI MAALESEF Kİ İNDİRİLDİ"
Daha önce etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade veren tutuksuz sanık reklamcı Eyüp Subaşı savunmasında, "Bugün hem kamu zararına sebep olmakla hem de maalesef dolandırıcılıkla suçlanıyor olmanın ağır vebalini üzerimde taşıyorum. Hakkımdaki iddianamenin temelini şirketlerim ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri arasında yapılan ihaleler oluşturmaktadır. Bu ihalelerin tamamı belgeli, ticari ve gerçek işlerdir. Önce Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz ile birlikte Mermerciler Sanayi Sitesi'nde, sonrasında 2021 Ekim ayında İBB İletişim Çadırı'nda Murat Ongun ile yapılan görüşmede, Reklamist firmasına ekranların devri adeta dikte edildi."
"Tabii ki bu kadar emeğimi çöpe atmak istemedim, kabul etmedim. Sonrasında Tuncay Yılmaz ve Nihat Sütlaş ile ofisimde bir araya geldik. Bu görüşmenin ardından Merter Plaza Reklamist ofisinde Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Uğurhan Atma, Nihat Sütlaş ile devir şartlarına ilişkin benim açımdan kabul edilebilir olmayan görüşmeler yaptık. Önümüze konan şartlar benim için bir anlamda ticari enkazdı. Devir rakamında zaten anlaşamayacağımız için isteksiz olmam nedeniyle bu görüşmelerde masadan kalktım. Bu olumsuz görüşmenin ardından reklam yerlerimizden bir kısmı maalesef ki indirildi. Bunu sistematik bir yıldırma ve anlaşmaya zorlama olarak değerlendirdim." dedi.