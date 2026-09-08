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  • Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru için “örnek” strateji! Ankara “suçlu” değil, “çözüm” arayışında

Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru için “örnek” strateji! Ankara “suçlu” değil, “çözüm” arayışında

Rusya Ukrayna Savaşı’nın bölgesel etkileri giderek artarken Ankara, Karadeniz’de güvenliğin sağlanması için çalışmalarını hızlandırdı. Tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazır olduğunun altını çizen Türkiye, savaşın gidişatına yönelik kritik okumalar yaparak adımlarını atıyor.

Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru için örnek strateji! Ankara suçlu değil, çözüm arayışında
BETÜL USTA
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Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın çıktığı ilk günden itibaren, uzadıkça bölgesel etkilerinin artacağı uyarısında bulunan Ankara, Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için çalışmalarını hızlandırdı. Tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazır olduğunun altını çizen Türkiye, savaşın gidişatına yönelik kritik okumalar yaparak adımlarını buna göre atıyor. Karadeniz'de güvenli ticaret koridoru oluşturmak üzere hamleler yaparak küresel sorunların önüne geçmeye çalışılıyor.

Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru için örnek strateji! Ankara suçlu değil, çözüm arayışında

GÜNDE BİN SALDIRI

Rusya ve Ukrayna'nın birbirinin ekonomisine zarar vermek maksadıyla Karadeniz'de ticari gemileri, limanları ve terminalleri hedef alan saldırılarının artacağı öngörülüyor. Öte yandan, iki taraf karşılıklı olarak insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları (İDA) ile günde ortalama bin civarında saldırı düzenliyor. Bu saldırılar neticesinde, kullanılan askeri sistemlerin Türkiye dahil Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere sürüklenmesi olası olarak değerlendiriliyor. Son bir ayda savaş sebebiyle çoğu Azak Denizi'nde 90 civarında gemi saldırıya uğradı. Bunların içinde 30'dan fazla Türk sahipli gemi de bulunuyor.

Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru için örnek strateji! Ankara suçlu değil, çözüm arayışında

SUÇLU ARAMIYORUZ, ÇÖZÜM ARIYORUZ

Ankara, bir yandan kıyılarının güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri alırken diğer yandan hem Moskova ve Kiev hem de bölge ülkeleriyle dış politika ve istihbarat seviyesinde müzakereler gerçekleştiriyor. Savaşın tırmanması ve Karadeniz'de ticaretin riske girmesinin neticesinde küresel tahıl krizinin derinleşmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. SABAH'ın edindiği bilgilere göre; Ankara müzakere masalarında "suçlu" değil, "çözüm" arayışına odaklanarak somut netice elde etmek istiyor.

Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru için örnek strateji! Ankara suçlu değil, çözüm arayışında

ZELENSKİ: SAVAŞ KIŞIN DA DEVAM EDECEK

ABD Barış Özel Temsilcisi ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff hafta sonu Moskova ve Kiev'de üst düzey görüşmelerde bulundu. ABD heyeti ilk olarak cumartesi günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Pazar günü Kiev'deki görüşmelerde de olası bir ABD-Rusya-Ukrayna görüşmesi öne çıktı. Zelenskiy, mevcut durumun savaşın kış başlamadan sona ereceğine ilişkin beklenti oluşturmaya yetmediğini ve savaşın muhtemelen kış aylarında da devam edeceğini kaydetti. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan gemi, tesis ve devriye botunu hedef aldıklarını kaydetti. Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının kullanıldığı belirtildi.

#VLADİMİR PUTİN #RUSYA UKRAYNA SAVAŞI #ANKARA #KARADENİZ #TÜRKİYE

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