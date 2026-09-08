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Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru için “örnek” strateji! Ankara “suçlu” değil, “çözüm” arayışında

Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru için “örnek” strateji! Ankara “suçlu” değil, “çözüm” arayışında

Rusya Ukrayna Savaşı’nın bölgesel etkileri giderek artarken Ankara, Karadeniz’de güvenliğin sağlanması için çalışmalarını hızlandırdı. Tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazır olduğunun altını çizen Türkiye, savaşın gidişatına yönelik kritik okumalar yaparak adımlarını atıyor.

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2026 10:14 Son Güncelleme: 08 Eylül 2026 10:27

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın çıktığı ilk günden itibaren, uzadıkça bölgesel etkilerinin artacağı uyarısında bulunan Ankara, Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için çalışmalarını hızlandırdı. Tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazır olduğunun altını çizen Türkiye, savaşın gidişatına yönelik kritik okumalar yaparak adımlarını buna göre atıyor. Karadeniz'de güvenli ticaret koridoru oluşturmak üzere hamleler yaparak küresel sorunların önüne geçmeye çalışılıyor.

GÜNDE BİN SALDIRI Rusya ve Ukrayna'nın birbirinin ekonomisine zarar vermek maksadıyla Karadeniz'de ticari gemileri, limanları ve terminalleri hedef alan saldırılarının artacağı öngörülüyor. Öte yandan, iki taraf karşılıklı olarak insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları (İDA) ile günde ortalama bin civarında saldırı düzenliyor. Bu saldırılar neticesinde, kullanılan askeri sistemlerin Türkiye dahil Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere sürüklenmesi olası olarak değerlendiriliyor. Son bir ayda savaş sebebiyle çoğu Azak Denizi'nde 90 civarında gemi saldırıya uğradı. Bunların içinde 30'dan fazla Türk sahipli gemi de bulunuyor.