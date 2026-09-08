MHP Lideri Bahçeli, İzmir’in kurtuluşunu kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 9 Eylül 1922'nin, emperyalizmin kanlı esaret hesabının İzmir'in masmavi semalarında boğulduğu, müstevlilerin ve aparatlarının Anadolu üzerindeki meşum emellerinin Türk süvarisinin nal sesleri altında ezildiği, üç yılı aşkın süren işgalin ay yıldızlı Türk bayrağının gölgesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri" emriyle nihayete erdiği kutlu bir zafer günü olduğunu belirtti.

15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkan işgal kuvvetlerinin, Türk milletinin hürriyetinden vazgeçeceğini, vatan toprağını mukadderatına terk edeceğini sandığını ifade eden Bahçeli, Hasan Tahsin'in şahsında sembolleşen mukavemet ruhunun Adalar Denizi'ne gölge veren dağlarda efelerin cesaretiyle büyüdüğünü, Kuvayi Milliye'nin sarsılmaz azmiyle Anadolu'nun dört bir yanına yayıldığını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Büyük Taarruz'la milletin istiklal kararlılığına dönüştüğünü kaydetti.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"26 Ağustos'ta kopan fırtına, 30 Ağustos'ta düşmanın belini kırmış, 9 Eylül sabahı İzmir'de zaferle müjdelenmiştir. Türk süvarisinin şehre girişini takip eden saatlerde Yüzbaşı Şerafettin Bey'in Hükümet Konağı'na çektiği al bayrak, işgalin kara hatırasını göklerden söküp atmış, İzmir yeniden Türk milletinin hür vicdanıyla buluşmuştur. 9 Eylül, Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkum edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap, Türk'ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş mazlum milletler içinse bir umut ışığı olmuştur.

İzmir'de yükselen bayrak, büyük Türk milletinin esareti reddeden karakterinin, yoksulluk ve yoksunluğun, savaşın kanlı gölgesinin, umutsuzluğun sinsi pençesinin altında dahi devlet kuran iradesinin ve Mehmetçiğin istiklal uğruna ölümü hiçe sayan, şehadet şerbetinin tadına eren, cennet bahçelerine koşar adım giden imanının nişanesidir. Göklerimizi süsleyen bayrağımızın gölgesinde, minarelerde ezanımızın dinmeyecek sesinde, vatanımızda hür yaşamanın saadetinde bize düşen, istiklalimizin hangi bedellerle kazanıldığını unutmamak ve onu canımız pahasına da olsa ecdadın emanetine sadakatle yaşatmaktır."

Devlet Bahçeli, güzel İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladığını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve hürmetle andığını kaydetti. Bahçeli, "9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun." ifadesini kullandı.