Para trafiğine aile içi borç bahanesi

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 2. celsesinin 13. duruşması tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu savunma yaptı. İmamoğlu, Hırvatistan'a akıtılan servet ve lüks hobi harcamalarını doğruladı. MASAK raporlarıyla deşifre edilen şüpheli para trafiğini çürütmekte çaresiz kalan oğul İmamoğlu, çareyi mağdur edebiyatına sığınmakta ve denetim kurumlarını hedef almakta buldu.

'ANNEMLE DEDEM VERDİ'

Kürsüye çıkar çıkmaz soyadı üzerinden algı operasyonuna soyunan sanık İmamoğlu, Hırvatistan'daki dev inşaat projesi için kurduğu şirkete aktarılan yüz binlerce avroluk serveti aklamaya çalıştı. Banka hesapları üzerinden Hırvatistan'a transfer edilen 388 bin 303 avroluk devasa döviz kaynağını "Annem ve dedemden borç aldım" diyerek geçiştirmeye çalışan İmamoğlu, mali tablolardaki karanlık noktaları açıklayamadı. Sadece yurt dışındaki şüpheli transferlerle değil, lüks yaşantısıyla da dikkat çeken oğul İmamoğlu, satın aldığı 772 bin liralık lüks sportif yelkenlinin finansmanını da yine aile çarkına bağladı. Lüks hobi harcamasını babası Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı "borç" parayla yaptığını iddia eden sanık, MASAK'ın tespit ettiği şüpheli hareketleri çürütmek yerine suçlamaları basın organlarına ve denetim kurumlarına atarak hedef saptırmaya çalıştı.

200 BİN DOLAR RÜŞVET VERDİM

Davada savunma yapan iş adamı Necmettin Şimşek, İBB yönetiminin rüşvet çarkını ifşa etti. Başakşehir'de kendi imkanlarıyla kurduğu okulun KİPTAŞ tarafından tahliye edilmesini engellemek için rüşvet ağına düşürüldüğünü belirten Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Turan Aydoğan'ın tahliye davasını çözme vaadiyle kendisinden 500 bin dolar rüşvet istediğini ve 200 bin doları peşin teslim aldığını söyledi. Aydoğan'ın "İmamoğlu'nun danışmanıyım, KİPTAŞ Genel Müdürü'nü biz atadık, bu işler basit" dediğini aktaran Şimşek; ne işin çözüldüğünü ne de paranın iade edildiğini belirterek, rüşvet çarkını kuranlardan şikayetçi oldu. Bu arada duruşmada savunma yapan iş insanı tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya da firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun 'sağ kolu' Fatih Keleş arasındaki karanlık para trafiğini ifşa etti. Etiler'deki adreste teslim edilen dolar dolu çantalardan, CHP kurultayına aktarılan milyonlara ve Olay TV'nin satın alınma talimatına kadar skandal detayları tek tek anlatan Yalçınkaya, "Çantalarla dolar taşındı, özel jetlerle yurt dışına kaçırıldı. Gülibrahimoğlu, soğuk cüzdan ve kripto para üzerinden paraları yurt dışına transfer etmek için öze lbir kripto varlık şirketi kurduğunu söyledi" dedi.