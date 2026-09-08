Rize’de silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı!
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen olayda, Motosikleti ile yolda ilerleyen Volkan Kalaycı isimli şahıs, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kalaycı hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan için çalışma başlatıldı.
Olay, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir banka şubesi önünde meydana geldi. Motosikleti ile yolda ilerleyen Volkan Kalaycı, karşılaştığı S.T. tarafından bilinmeyen nedenle tabancayla vuruldu.
Kurşunların isabet ettiği Kalaycı, kanlar içinde kalıp yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ardından yaralı ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının, sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.