Süresiz nafakada yeni dönem başlıyor
Ankara 2 No'lu Barosu'nca Ankara Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Adalet Bakanı Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin düzenlemenin ekim ayında gündeme gelecek yargı paketi kapsamında hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı. Gürlek, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının ardından süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemenin yapılacağını belirtti. Gürlek, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirlerin de pakette yer alacağını ifade etti.