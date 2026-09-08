Üsküdar Belediyesi’ne “hizmetsizlik” protestosu
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, CHP ve Yeni Partili meclis üyelerinin 5 Eylül'deki başkan vekilliği seçimine katılmamasına tepki göstererek, "Üsküdar Belediye Meclisi siyasi hesaplara göre kapısı açılıp kapanacak bir salon değildir. Yarın yapılacak seçimde 21 üyemizle yerimizi alacağız" dedi. Üsküdar Belediyesi önünde açıklama yapan Sarıcaoğlu, CHP ve Yeni Partili meclis üyelerinin 5 Eylül'deki Belediye Başkan Vekilliği seçimine katılmamasına tepki göstererek, Cumhur İttifakı grubunun dünkü olağan meclis toplantısına katılmadığını açıkladı. Üsküdarlıların birçok alanda hizmet beklediğini belirten Sarıcaoğlu, belediye yönetimini yaklaşık 10 milyar liralık borç, siyasi krizler ve hizmet eksikliği üzerinden eleştirdi. Sarıcaoğlu, "29 aydır bununla mücadele ediyoruz. Üsküdar Belediye Meclisi'nde Üsküdar'a hizmet konuşulmuyor. Cumhur İttifakı olarak yarın 21 meclis üyemizle Belediye Meclisinde olacağız" diye konuştu.