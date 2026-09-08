‘Yapamaz’ diyenler gelsin Hatay’ı görsün
MHP Hatay İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Cumhur İttifakı'nın en güzide şehrinin Hatay olduğunu söyledi. Asrın felaketinin ardından Hatay'da 185 bin konutun yapıldığını kaydeden Yayman, "Bize 'Yapamaz, çadır veremez, konteynerler gelmez, bu evler teslim edilemez' dediler. Ama biz Allah'a çok şükür ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Recep Erdoğan ve onun yol arkadaşı Devlet Bahçeli'nin birlikte çelik gibi iradesiyle sadece Hatay değil, aynı zamanda 11 ilimizi ayağa kaldırdık. Yapamaz diyenler gelsin Hatay'ı ve diğer illeri görsünler" dedi. Yayman, Cumhur İttifakı'nın gündeminin Türkiye'nin önceliği olduğuna dikkat çektı.