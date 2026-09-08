Yardımları depoda çürüttüler

6 Şubat depremlerinin ardından milletin merhamet ve dayanışma duygularını istismar ederek devasa bir fon toplayan tutuklu Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada skandalların ardı arkası kesilmiyor. 5'inci dalga operasyonu kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 47'si gözaltına alınırken, 6 şüpheli aranıyor.

4.3 MİLYAR LİRA TOPLANDI

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu ve İzmit'teki depolarda çekilen görüntüler, depremzedelerin rızkına nasıl göz dikildiğini gözler önüne serdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in detaylarını açıkladığı bilirkişi raporuna göre; 6 Şubat - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında vatandaşın helal parasından derneğe tam 4.3 milyar TL bağış aktarıldı. Bu paranın 4,2 milyar TL'sinin harcandığı iddia edilse de finansal hareketlerdeki karanlık noktalar tek tek deşifre edildi. Toplanan bağışların 950 milyon TL'lik devasa bir kısmının sadece 3,5 ay içerisinde nakit olarak çekildiği, hatta tek seferde 500 milyon TL'lik nakit çekim yapıldığı saptandı.

1 MİLYAR TL İNCELENİYOR

Konut ve okul yapımı için harcandığı öne sürülen 2 milyar TL'yi aşkın tutar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Bilirkişi, yapılan projelerin sayı ve nitelikleri karşında gösterilen harcama rakamlarının "aşırı yüksek ve şüpheli" olduğunu raporladı. Mal ve hizmet alımı adı altında gösterilen 1 milyar TL'yi aşkın harcama yapıldığı, bununla ilgili ikinci bir bilirkişi heyeti gönderildiği öğrenildi. Dernekle organik bağı olan kişilerin nakliye şirketi kurarak deprem yardımlarının taşınmasından dahi şahsi menfaat sağladığı belgelendi. Kamu kurumlarına teslim edilen yardımların ise faturalardaki miktarlardan eksik çıktığı belirlendi.

DEPOLARDA ÇADIRDAN BİSİKLETE KADAR YÜZLERCE MALZEME ÇIKTI

Millet bağış yaparken, felaket bölgesindeki depremzedeler tek bir çadıra, sıcak bir yatağa muhtaçken AHBAP'ın İzmit'teki depolarında çekilen görüntüler vicdanları sızlattı. Depremzedeye ulaştırılması gereken hayati malzemelerin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. Arama yapılan depolarda tespit edilen ve çürümeye bırakılan bazı dikkat çeken malzemeler şu şekilde sıralandı:

895 adet paketli ve hiç kullanılmamış çadır

Yaklaşık 600 adet açılır-kapanır portatif yatak ve yüzlerce uyku tulumu

102 adet kullanılmamış taşıyıcı çantalı elektrikli bisiklet

20 koli tıbbi malzeme ve Bepantol temizlik jeli

15 koli derneğe ait dekont, fiş ve istek mektubu

Kampetler (300'den fazla izci tipi portatif kamp çadırı)

Buzdolapları, sanayi tipi dolaplar, derin dondurucular, su sebilleri, fırınlar ve fanlı ısıtıcılar

1 adet hastane tipi hasta yatağı, 20 adet portatif telsiz cihazı

113 adet kedi evi, çocuk bisikletleri, org, saz ve gitar gibi çok sayıda müzik ekipmanı

'KUTSAL AMAÇLAR ŞAHSİ MENFAATE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bağışçıların insani hassasiyetlerinin sistematik biçimde istismar edildiğini duyurdu. Deprem felaketinin yarattığı toplumsal etkinin kasten ve siyasal bir eksene çekilerek bağış kapasitesinin büyütüldüğünü vurgulayan Başsavcılık; oluşan kamusal kaynağın hiçbir manevi değer gözetilmeksizin şahsi menfaatlere dönüştürüldüğünü bildirdi. Tüyü bitmemiş yetimin ve depremzedenin rızkına göz dikenlerden her kuruşun hesabının sorulacağı, depolardaki yardımların ise bizzat devlet eliyle gerçek hak sahiplerine ulaştırılacağı açıklandı.