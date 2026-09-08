Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in iddialarına soruşturma!
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili'ni seçmek üzere yapılan 5 Eylül'de yapılan toplantı, meclise katılan üyelerde yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 8 Eylül Salı gününe ertelenmiş ve bugün yapılan seçim sonucunda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti. Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi bugün gerçekleştirildi. Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde başlayan seçim öncesinde belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye binası ve çevresinde polis ekipleri görev yaparken, meclis üyeleri ve görevlilerin girişleri kontrollü şekilde sağlandı.
Seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.
SEÇİMİ CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI
Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı.