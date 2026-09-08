Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ’savcı tehdidi’ iddiasına soruşturma!

"AYHAN AYDIN BENİ ARADI" DEDİ

ir kısım basın yayın organlarında yer alan haberlere göre Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Ayhan Aydın'ın kendisini telefonla aradığını öne sürdü.

Çelik'in, "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. 'Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum' dedi" şeklindeki sözleri kamuoyuna yansıdı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu iddiaların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılık, Çelik'in açıklamalarında ismi geçen Ayhan Aydın'ın iddialara ilişkin bilgisinin alınması amacıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa hazır edilmesi talimatını verdi.