Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in 'savcı tehdidi' iddiasına soruşturma!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalardaki iddialara ilişin soruşturma başlattı. Başsavcılık, adı geçen Ayhan Aydın’ın ifade vermek üzere hazır edilmesi talimatını verdi.
AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi bugün gerçekleştirildi. Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde başlayan seçim öncesinde belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye binası ve çevresinde polis ekipleri görev yaparken, meclis üyeleri ve görevlilerin girişleri kontrollü şekilde sağlandı.
Seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.
SEÇİMİ CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI
Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin ardından kamuoyuna yansıyan dikkat çekici bir iddia üzerine soruşturma başlattı.