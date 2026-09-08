Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in 'savcı tehdidi' iddiasına soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalardaki iddialara ilişin soruşturma başlattı. Başsavcılık, adı geçen Ayhan Aydın’ın ifade vermek üzere hazır edilmesi talimatını verdi.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ’savcı tehdidi’ iddiasına soruşturma!
Deniz YUSUFOĞLU
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ’savcı tehdidi’ iddiasına soruşturma!
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AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi bugün gerçekleştirildi. Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde başlayan seçim öncesinde belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye binası ve çevresinde polis ekipleri görev yaparken, meclis üyeleri ve görevlilerin girişleri kontrollü şekilde sağlandı.

Seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ’savcı tehdidi’ iddiasına soruşturma!

SEÇİMİ CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ’savcı tehdidi’ iddiasına soruşturma!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin ardından kamuoyuna yansıyan dikkat çekici bir iddia üzerine soruşturma başlattı.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ’savcı tehdidi’ iddiasına soruşturma!

"AYHAN AYDIN BENİ ARADI" DEDİ

ir kısım basın yayın organlarında yer alan haberlere göre Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Ayhan Aydın'ın kendisini telefonla aradığını öne sürdü.

Çelik'in, "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. 'Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum' dedi" şeklindeki sözleri kamuoyuna yansıdı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu iddiaların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılık, Çelik'in açıklamalarında ismi geçen Ayhan Aydın'ın iddialara ilişkin bilgisinin alınması amacıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa hazır edilmesi talimatını verdi.

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