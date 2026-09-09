5 büyükelçiden güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti. Kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu sundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri'nde sırasıyla, Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov, İngiltere Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ve Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu'yu kabul etti. Büyükelçilerin güven mektuplarını sunmasının ardından Erdoğan büyükelçiler ve beraberindekilerle birlikte fotoğraf çektirdi.
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