Artık hiçbir anne ağlamasın istiyoruz

Artık hiçbir anne ağlamasın istiyoruz
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'de düzenlenen "Aile Şenliği' programına katıldı. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle çok kritik bir dönemeçte olduklarını belirten Bakan Göktaş, "Terörsüz Türkiye bizim huzurun, barışın, istikrarın yeniden dirildiği ve güçlü bir Türkiye'yi kurduğumuz önemli bir idealdir. Terörsüz Türkiye sürecinde de artık hiçbir annenin gözyaşı akmasın, hiçbir evlat baba acısı, baba hasreti çekmesin diye Terörsüz Türkiye'yi çok kıymetli, çok kritik bir süreç olarak görüyoruz" diye konuştu. AA
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ #HAKKARİ

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