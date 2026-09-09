Artık hiçbir anne ağlamasın istiyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'de düzenlenen "Aile Şenliği' programına katıldı. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle çok kritik bir dönemeçte olduklarını belirten Bakan Göktaş, "Terörsüz Türkiye bizim huzurun, barışın, istikrarın yeniden dirildiği ve güçlü bir Türkiye'yi kurduğumuz önemli bir idealdir. Terörsüz Türkiye sürecinde de artık hiçbir annenin gözyaşı akmasın, hiçbir evlat baba acısı, baba hasreti çekmesin diye Terörsüz Türkiye'yi çok kıymetli, çok kritik bir süreç olarak görüyoruz" diye konuştu. AA
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