Bakan Bolat: İhracatta yıl sonunda 410 milyar doları aşacağız

'ÇERKEZKÖY ÖRNEK BİR SANAYİ ŞEHRİ HALİNE GELDİ'

Bakan Bolat, Türkiye genelinde birçok alanda önemli hizmetler yapıldığını belirterek, "Bu bir ekosistem. Yatırım olmazsa üretim olmaz. Üretim olmazsa ticaret olmaz. Üretim olmazsa ihracat olmaz, istihdam olmaz, vergi toplanamaz. O nedenle sanayi üretiyor, tarım üretiyor, hizmetler üretiyor, ticaret bunları pazarlıyor, tanıtıyor, satıyor ve ülkeye döviz kazandırıyor. O dövizle de ülkemizin ihtiyacı olan enerji ürünleri ve diğer gerekli ürünlerin ithalatı yapılıyor. Aslolan bu cennet vatanda huzur ve barış içinde, ekonomik gelişmemizi arttırmak, halkımızı mutlu ve müreffeh hale getirmek. Eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, bütün alanlarda çevreye, kültüre, sanata, spora önemli hizmetler yapılıyor. Bu çerçevede Çerkezköy örnek bir sanayi şehri haline geldi. Gerçekten kabuğunu aşan ve yanında Kapaklı'yla, yanında Saray'la, yanında Çorlu, Lüleburgaz'la bu OSB'leriyle hep birlikte, Muratlı'yla Tekirdağ ve Trakya'nın adeta omurgası, lokomotif bölgesi haline geldi. Biz de bu desteklerimizle, üretimde, enerjide, ihracat desteklerimizle ve asgari ücrete yönelik desteklerimizle, istihdamı koruma desteğimizle, asgari ücreti vergi dışı bırakma desteğimizle sanayilerimizin, işçilerimizin, çiftçilerimizin, esnaflarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bakan Bolat'a, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin tarafından hediye verildi. Bakan Bolat, açılışı yapılan fuarı gezerek, bilgi aldı.