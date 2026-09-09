Bakan Kurum, Avustralya İklim Değişikliği Bakanı Bowen ile görüştü! İşte ele alınan konular

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP31'e doğru giden süreçte ülkeler arasındaki diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmeye devam ediyoruz. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile gerçekleştirdiğimiz video konferans görüşmesinde iklim değişikliği ile mücadelede işbirliğinin önemini, ortak mücadele konularımızı ve önceliklerimizi ele aldık. Daha yaşanabilir bir dünyanın geleceği için hep birlikte çalışmayı sürdürüyoruz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör