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Bakan Kurum, Avustralya İklim Değişikliği Bakanı Bowen ile görüştü! İşte ele alınan konular

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüştü. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha yaşanabilir bir dünyanın geleceği için hep birlikte çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Avustralya İklim Değişikliği Bakanı Bowen ile görüştü! İşte ele alınan konular
AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP31'e doğru giden süreçte ülkeler arasındaki diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmeye devam ediyoruz. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile gerçekleştirdiğimiz video konferans görüşmesinde iklim değişikliği ile mücadelede işbirliğinin önemini, ortak mücadele konularımızı ve önceliklerimizi ele aldık. Daha yaşanabilir bir dünyanın geleceği için hep birlikte çalışmayı sürdürüyoruz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MURAT KURUM

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