Bakan Memişoğlu: 515 bini aşkın vatandaşımıza ulaştık

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kanserden korunmaya ve erken teşhisine yönelik tarama programları ile farkındalık çalışmaları kararlılıkla yürütülmektedir. Kanserden korunmada fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı ve dengeli beslenme, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda; Halk Sağlığı Haftası'nın 7'nci gün teması 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' olarak belirlenmiştir. Ülkemizde bugüne kadar 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapılarak test sonuçları riskli bulunan kişiler ileri tetkikler için üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiş; tetkikler sonucu 36 bin kişiye kanser tanısı konulmuştur. Mobil kanser tarama araçlarıyla da 515 binden fazla tarama hizmeti sunulmuştur" denildi.

'486 KETEM İLE HİZMET SUNULUYOR'

Kanser tarama ve farkındalık hizmetlerinin yürütüldüğü KETEM'lerde, erken tanı ve tarama programları uygulandığı belirtilerek, "Toplumda kanser farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır. Ülkemizde Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren 428 KETEM birimi ve 58 mobil KETEM tarama aracı olmak üzere toplam 486 KETEM bulunmaktadır. Bu merkezlerde yalnızca tarama değil, kanserden korunmaya yönelik eğitimler de verilerek toplumda farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. Türkiye'de meme kanseri, kolorektal kanser (kalınbağırsak kanseri) ve serviks kanseri (rahim ağzı kanseri) için ücretsiz tarama programları yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) aracılığıyla bu taramaları ücretsiz olarak sunmaktadır. Taramalara ayrıca mobil KETEM tarama araçlarıyla da ulaşılabilmektedir. Ülkemizde sık görülen, erken teşhis ile tedavi altına alınabilen ve önlenebilen kanser türleri için tarama programları yürütülmektedir. Kanser taraması; belirli yaş ve cinsiyet gruplarına yönelik testler uygulanarak kanserin erken dönemde tespit edilmesini amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

'36 BİN KİŞİDE HASTALIĞI ERKEN EVREDEYKEN TESPİT ETTİK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır. Türkiye'nin 81 ilinde 486 KETEM merkezimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Son 2 yılda 16,1 milyon vatandaşımıza ulaşarak kanser taramalarını gerçekleştirdik. 36 bin kişide hastalığı henüz erken evredeyken tespit edip tedaviye başladık. Mobil KETEM araçlarımızla 515 bini aşkın vatandaşımıza ulaştık. Sağlıklı beslenme, tütünsüz yaşam ve düzenli fiziksel aktiviteyi hayatımızın merkezine koyarken; ücretsiz taramalarımızı da ihmal etmeyelim. Kendiniz ve sevdikleriniz için KETEM'lere davetlisiniz" dedi.