Bakan Uraloğlu: Cumhurbaşkanımızı Allah’ın izniyle hep beraber seçeceğiz

'ÖNÜMÜZDE BİR SEÇİM SÜRECİ VAR'

Türkiye'nin etrafındaki savaşlara rağmen dimdik ve güçlenerek ayakta durduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Yolları yapacağız, köprüleri yapacağız, tünelleri yapacağız, hastaneleri yapacağız. Hepsi bizim görevimiz. Ama bizim en iyi yaptığımız şey ne biliyor musunuz, insanların gönlüne köprü yapmak. AK Parti teşkilatı olarak biz bunu çok iyi yaptık Allah'ın izniyle. Bundan sonra da önümüzde bir seçim süreci var. İnşallah biz Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı tekrar Allah'ın izniyle hep beraber seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. O anlamda bize düşen her ne görev olursa bilin ki bir Bakan Yardımcısı arkadaşım kadar ben de size yakınım" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu son olarak Gökpınar Gölü'nü gezdi. Daha sonra ise Malatya'daki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı.