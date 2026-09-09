Başkan Erdoğan’dan İzmir’in kurtuluşunun 104. yılına özel mesaj

Başkan Erdoğan, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu anısına yaptığı paylaşımda Millî Mücadele kahramanlarını anarken, tüm İzmirlilere de selam ve sevgilerini iletti.

Başkan Erdoğan'ın resmi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele'mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum.