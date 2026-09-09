Dışişleri’nden Suriye’deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı!
Dışişleri Bakanlığı, İdlip’in Sermada ilçesinde bulunan bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı. Paylaşımda, “Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Suriye halkına başsağlığı diliyoruz.” İfadelerine yer verildi.
Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'in Sermada ilçesinde bulunan bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Suriye halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı depoda meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi yaralanmıştı.