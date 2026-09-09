Fethiye Körfezi’nde dev temizlik başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Fethiye Körfezi Dip Çamuru Temizliği ve Tarama Çalışmaları ile MapaŞamandıra Sistemi" tanıtım programı, Şehit Fethi Bey Parkı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı. Programda konuşan Kurum dip çamurunun temizlenmesi için kapsamlı bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

Yaklaşık 600 hektarlık alanda yer yer 2.7 metre kalınlığa ulaşan 16 milyon 268 bin 925 metreküp dip çamurunun iki dip tarama gemisiyle körfezden çıkarılacağını belirten Kurum, çalışmaların 3 yılda tamamlanmasının planlandığını söyledi. Kurum, Fethiye- Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz ekosisteminin korunmasına yönelik Mapa-Şamandıra Sistemi'nin de hayata geçirildiğini açıkladı.

90 kilometrelik kıyı şeridindeki 17 koyda 926 sabit bağlama mapası ile 906 tonozun yerleştirildiğini belirten Kurum, sistem sayesinde teknelerin kontrolsüz şekilde çapa atmasının önüne geçileceğini ve deniz çayırlarının korunacağını belirtti. Sistem kapsamında geliştirilen DERİA uygulamasıyla denizcilerin koylardaki bağlama noktalarına rezervasyon yapabileceğini belirten Kurum, sistemi "denizin Google Maps'i" olarak tanımladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör