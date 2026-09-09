Filenin Sultanları Külliye’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcularla bir araya geldi. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu.

'SPORCULARIN YANINDA OLDUK'

Başkan Erdoğan, voleybolcularla yaptığı görüşmede, "Şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Tribünleri coşkuyla dolduran taraftarlarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturarak sizlere çok güçlü destek verdik. Ekranları başında sizleri izleyen milyonlarca vatandaşımız, filenin sultanları için tek yürek oldu. Sizlerle beraber malzemeci arkadaşlarımızdan sağlık ekiplerimize, teknik heyetimizden yöneticilerimize, bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum" dedi. Hükümet olarak göreve geldikleri ilk günden beri sporun her branşına güçlü destek verdiklerini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Stadyumlardan sponsorlara kadar ihtiyaç duydukları tüm alanlarda maddi, manevi ve bütünüyle sporcularımızın, kulüplerimizin yanında olduk. Bir dönem kısıtlı imkanlarla, derme çatma spor salonlarında antrenman yapmak zorunda kalan takımlarımız, artık dünyada parmakla gösterilen modern tesislerde maçlara hazırlanıyor, kendilerini geliştiriyor. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." 2026 yılının hem Milli Takım hem de kulüpler düzeyinde voleybolda Türkiye'nin başarıdan başarıya koştuğu bir sene olduğunu dile getiren Erdoğan, "Şimdi artık önümüzde, katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. Orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yok. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin, ayaklarınıza taş değdirmesin" diye konuştu.

BEŞTEPE'DE GÜLÜMSETEN DİYALOGLAR

Gücün kayısıdan mı geliyor?

Başkan Erdoğan'ın şampiyon voleybolcuları kabulü sıcak anlara sahne oldu. Yaklaşık 2,5 saat süren programda Erdoğan, milli voleybolculara çeşitli hediyeler takdim etti. Sporcuları tek tek tebrik eden Erdoğan ile milli voleybolcu Melissa Vargas arasındaki diyalog tebessüm ettirdi. Başkan Erdoğan'ın, "Sen niye Malatyalısın?" sorusu üzerine Vargas, "Başkan Malatyalı, babam Malatyalı" yanıtını verdi. Erdoğan'ın "Malatya'dan çok kayısı geliyor mu? Gücün kayısıdan mı kaynaklanıyor?" esprisine ise Vargas, Malatya'dan bolca kayısı geldiğini belirterek yanıt verdi.

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile de yakından ilgilenen Erdoğan, sakatlık durumunu sordu. Erdem, sakatlığının tamamen geçtiğini söyledi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Sabah gazetesine yaptığı açıklamada elde edilen başarılarda devlet desteğinin önemine dikkat çekti. Üstündağ'ın görüşme sırasında "Sayın Cumhurbaşkanım, çok vefalısınız" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, "Vefalı değilim, Kasımpaşalıyım" karşılığını verdi. Tuncay KURTULUŞ /SABAH

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