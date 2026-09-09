’İmamoğlu siyasi tutuklu değil’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ve CHP'deki "arınma" tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun siyasi görüşü nedeniyle tutuklanmadığını belirterek, "Siyasi tutuklu değil" dedi.

ADAYLIĞI AYRI, DAVA AYRI

Kılıçdaroğlu, siyasette herkesin hesap vermeye hazır olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Euronews'e açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun durumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu'nun "siyasi tutuklu" olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Şimdi kalkıp da bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye, bunu siyasi dava diyemeyiz. Ki gidip adaylığı için oy veren de benim" dedi. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile hakkında yürütülen davaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, siyasette bulunan herkesin hesap vermeye hazır olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. 'Her kör kuruşun hesabını vereceğim' diyecek" ifadelerini kullandı. Siyasi sorumluluğun yalnızca belirli isimlerle sınırlı olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, kendisinin de gerektiğinde hesap vermeye hazır olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Hesap soruyorsanız hesap vermeye hazır olacaksınız. Kim olursa olsun. İster düz sıradan bir üyemiz olsun, ister genel başkan olsun" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör