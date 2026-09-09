İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında etkin pişmanlıktan yararlanan eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, mahkemede İBB yönetimindeki rant ve rüşvet çarkını, davanın geçtiğimiz günkü duruşmasında tüm çıplaklığıyla anlattı. Resmi unvanı İBB Spor Kulübü Başkanı olmasına rağmen Fatih Keleş'in tüm süreci yönettiğini belirten Korzay, "Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun sağ koludur. Kaçak dökümlerden ihalelerin bölünmesine, ödemelerin kilitlenmesinden komisyon pazarlıklarına kadar her şeyi o yönetti. Bize 'Bu işe karışmayın' dediler. Bütün ihalelerin bütçe bilgilerini dahi kendisine gönderiyorduk" dedi.

80 MİLYARLIK VURGUN

Cebeci Maden Ocakları Rehabilitasyon Projesi'ndeki 80 milyar liralık kamu zararının oluştuğu vurguna değinen Korzay, İSFALT'ın hasılat paylaşım sözleşmesinin engellendiğini söyleyerek, "Göreve geldikten sonra sözleşmeyi sorguladım, hemen tek taraflı iptal edildi. Fatih Keleş bana 'İSFALT'ın burada hakkı yok, başka yere dökülüyor, işine bak' dedi. İSFALT'ın hakkını gasp ettiler" ifadelerini kullandı.

Karla mücadele ve altyapı ihalelerine nasıl fesat karıştırıldığını da açıklayan itirafçı Genel Müdür, Keleş'in Bakırköy'deki binada kendilerini topladığını belirterek, "İBB'nin çıktığı 4 büyük ihaleden sadece birine girmemizi söylediler. En düşük kâr marjı olan ihaleyi İSFALT'a bıraktılar, yüksek kârlı işleri piyasadaki yandaş müteahhitlere böldüler" diye konuştu.

HAK EDİŞ ŞANTAJI

İSFALT'ın 10 bin çalışanının maaşını ödemek için kapıda yattıklarını aktaran Korzay, faturası kesilmiş ödemelerin bile yapılmadığını söyledi: "Fatih Keleş ödeme günü geldiğinde 'Bütçede para yok' diyerek bunu koz gibi kullanıyordu. Amaç müteahhitleri baskı altına alıp 'sistem' adı verilen rüşvet çarkına para vermeye zorlamaktı." CHP'nin seçim kampanyası için iştiraklerin kullanıldığını kaydeden Korzay, CHP'li Aykut Erdoğdu ile yaptığı görüşmeyi de itiraf etti: "Erdoğdu bana 'Nakit para lazım, Seçim Koordinasyon Merkezine 3 milyon lira verdiler ama daha çok lazım' dedi. Fatih Keleş bu seçim paralarını aktarıyordu" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör