İzmir kurtuluşunun 104. yılını kutluyor

İzmir kurtuluşunun 104. yılını kutluyor
ERTAN GÜRCANER
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, İzmir Valiliği koordinasyonunda hazırlanan programla kutlanacak. Kutlamalar, bugün 09.00'da Basmane Polis Merkezi önünden başlayacak "104. Yıl Zafer Yürüyüşü" ile başlayacak. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Saat 10.30'da Konak Atatürk Meydanı'ndaki Hükümet Konağı önünde Kahraman Süvari Birliklerinin kente girişinin temsili canlandırılacak ve Türk bayrağı göndere çekilecek. Saat 18.00-18.40 arasında SOLOTÜRK, Gündoğdu Meydanı ve Kordon'da gösteri uçuşu yapacak. Kutlamalar, 20.15'te Konak Pier önünden başlayacak fener alayıyla tamamlanacak. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da 9 Eylül'ün bağımsızlık, cesaret, kararlılık ve birlik olduğunu belirtti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SOLOTÜRK #AK PARTİ

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