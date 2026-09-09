MSB’den Eurofighter açıklaması: Eğitimler başarıyla tamamladı

SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanlığı Birleşik Krallık Hükumeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariğiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Birleşik Krallık Hükumeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı" ifadelerini kullandı.

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