MSB'den Eurofighter açıklaması: Eğitimler başarıyla tamamladı

SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanlığı Birleşik Krallık Hükumeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariğiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Birleşik Krallık Hükumeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı" ifadelerini kullandı.

MSB’den Eurofighter açıklaması: Eğitimler başarıyla tamamladı
DHA
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SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanlığı Birleşik Krallık Hükumeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariğiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Birleşik Krallık Hükumeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı" ifadelerini kullandı.

#HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI #MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

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