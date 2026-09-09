’Müslüman diasporalar Gazze’nin sesini duyuracak bir güce sahip’

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diaspora Forumu dün başkentte yapıldı. 30 ülkeden yaklaşık 50 diaspora temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen Forum'un teması "Köklerden Yeni Yollara" oldu. Forumda, Müslüman diasporaların ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyelinin yanı sıra Gazze ve İslamofobiyle mücadele konuları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Forum'da yaptığı konuşmada İslam İşbirliği Teşkilatının 57 üye ülkesi bulunduğunu, BM'den sonra en çok üyeye sahip bir teşkilat olduğunu hatırlattı. "2025 yılı itibarıyla 2 milyarı aşan nüfusuyla dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor" diyen Yılmaz, üye ülkelere mensup 60 milyonu aşkın insanın da dünyanın farklı kıtalarında güçlü bir diaspora ağı oluşturduğuna dikkat çekti.

DİASPORA HAREKETE GEÇİRİLMELİ

Müslüman diasporasının Gazze için önemini vurgulayan Yılmaz, şöyle dedi: "Müslüman diasporalar, yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini kamuoyuna ve karar alıcılara ulaştırabilecek, hakikati çarpıtan söylemlere karşı etkili bir toplumsal karşılık oluşturabilecek büyük bir güce sahiptir. Burada erdemliler ittifakı ya da insanlık ittifakı diyebileceğimiz çerçeve önemli. Bu gücü müşterek bir söylem ve sürekli koordinasyonla harekete geçirerek Filistin halkıyla dayanışmayı daha etkili, daha görünür ve sonuç üreten bir mücadeleye dönüştürmeliyiz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör