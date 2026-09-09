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Özgür Çelik'in 'tehdit' yalanı ortaya çıktı: Meclis üyesi Ayhan Aydın ifadesinde gerçeği anlattı

Özgür Çelik'in 'tehdit' yalanı ortaya çıktı: Meclis üyesi Ayhan Aydın ifadesinde gerçeği anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın ifade verdi. Ayhan Aydın ifadesinde, Özgür Çelik'in 'tehdit' yalanını tek tek anlattı. Aydın, "Bu sözler tarafıma ait değildir, anlatınlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum ya da makam tarafından tehdit edilmedim" dedi. Aydın ayrıca; Özgür Çelik'in yönlendirdiği kişiler tarafından ısrarlıca aranarak, manevi huzurunun bozulduğunu kaydetti.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2026 15:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın ifade verdi. Ayhan Aydın ifadesinde, "Bu sözler tarafıma ait değildir, anlatınlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum ya da makam tarafından tehdit edilmedim. Bir Cumhuriyet Başsavcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır" şunları kaydetti.

AHaber Muhabiri Kübra Kılıç Tepeci canlı yayında Ayhan Aydın'ın ifadesini anlattı ve şunları söyledi: Üsküdar'daki seçim öncesi telefon trafiği olduğunu söyledi. CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmasının ardından Özgür Çelik'in kendisini hiç aramadığını söyledi ancak buna rağmen Çelik'in ricasıyla aradıklarını söyleyen kişiler tarafından defalarca arandığını anlattı. Aydın, üst üste yapılan aramalar neticesinde; manevi huzurunun bozularak panik atak krizleri yaşayacak noktaya kadar sürüklendim ifadesini kullandı.