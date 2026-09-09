'Sistem izin vermezse iş yapamazsınız'
"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının dün görülen duruşmasında, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanık reklamcı Eyüp Subaşı, İBB iştirakleriyle yapılan ihaleler üzerinden baskı gördüğünü belirtti. Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun A takımı olarak bilinen Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz ile yapılan görüşmelerde reklam ekranlarının devir edilmesinin söylendiğini anlatarak, "Kabul etmeyince panolarımız indirildi ve sistematik yıldırma başladı. 75 milyonluk devir rakamı Murat Ongun'un yönlendirmesiyle komik bir rakama, 46 milyona düşürüldü. Baskılar nedeniyle kabul etmek zorunda kaldık" dedi. Mahkeme başkanının "Sistem derken neyi kastettiniz?" sorusu üzerine Subaşı, "Fatih Keleş veya Ertan Yıldız bir talepte bulunuyorsa bu sistematik bir olgudur. Danışmanların ağzından duydum; 'sistem' deniliyordu. Günün sonunda sistem müsaade etmediği sürece iş yapamaz hale geliyorsunuz" dedi.
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