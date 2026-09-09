Son dakika: Gürcistan’dan kalkan uçak Rize’de denize acil iniş yaptı

Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uçakta bulunan 2 kişiye ulaşmak için denizde yürüttüğü çalışmalar sürüyor



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