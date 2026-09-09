Terörsüz Türkiye bölgeye tesir edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de PKK terörünün sona ermesiyle "Terörsüz Türkiye" sürecinin bölgeye en kısa sürede yansıyacağını belirterek, Irak'taki silahlı milis grupların silahlarını merkezi hükümete teslim etmesine yönelik hazırlığı önemli bulduğunu söyledi.

HALBUSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile TBMM'de görüştü. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kalkınma Yolu Projesi ele alındı. Kurtulmuş, 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde 27 anlaşma imzalandığını, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin Irak'ın istikrarını önemsediğini belirterek, "Terörsüz Türkiye" yaklaşımının Irak'a da etki edeceğini ifade etti.

SİLAHLAR TOPLANACAK

Irak'ın terör örgütlerinden ve silahlı milis gruplardan temizlenmesini umduğunu söyleyen Kurtulmuş, önümüzdeki aydan itibaren silahlı milis grupların silahlarını merkezi hükümete teslim etmesiyle ilgili hazırlığın önemine dikkati çekti.

Halbusi ise Irak'ta çalışmaların sürdüğünü, bu ayın 30'u veya ekim ayında silahların devlet otoritesi altına alınmasına yönelik çalışma yapılacağını belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 17 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör