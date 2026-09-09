Türk Yıldızları piramitlerde parladı
Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Mısır'da düzenlenen "El Alamein International Airshow" kapsamında dünyanın en görkemli tarihî miraslarından Mısır piramitlerinin üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, uçuşa ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Dikkat! Bu görüntüler yapay zekânın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür" ifadelerini kullandı. Bakanlık paylaşımında, "Tarih yerde, Türk Yıldızları göklerde" ifadelerine yer verildi.
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