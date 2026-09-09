Ünal Üstel açıkladı: Girne'deki arama çalışmalarına bir gemi daha katılacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmalarına katılmak üzere teknik donanıma sahip bir geminin daha bölgeye geleceğini bildirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, batan gemide kaybolan yolcuların bulunması için arama çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, "TCG Işın, tüm mürettebatıyla kaza bölgesindeki arama faaliyetlerini sürdürmektedir. TCG Alemdar ise rutin teknik bakım ve ikmal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla limanına dönmüştür" ifadelerini kullandı.
Bölgede görev yapan tüm arama ekiplerine teşekkür eden Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmalarına katılmak üzere teknik donanıma sahip bir geminin daha bölgeye geleceğini vurguladı.
Üstel, arama çalışmalarına Türkiye ile birlikte kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanımlara sahip bir arama kurtarma gemisinin daha çalışmalara dahil edilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu gemi yarın İstanbul'dan hareket ederek kaza bölgesine doğru yola çıkacaktır. Geminin hafta sonu veya hafta başında adamıza ulaşarak çalışmalara başlaması öngörülmektedir."