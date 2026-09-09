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Ünal Üstel açıkladı: Girne'deki arama çalışmalarına bir gemi daha katılacak

Ünal Üstel açıkladı: Girne'deki arama çalışmalarına bir gemi daha katılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmalarına katılmak üzere teknik donanıma sahip bir geminin daha bölgeye geleceğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2026 19:34

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, batan gemide kaybolan yolcuların bulunması için arama çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, "TCG Işın, tüm mürettebatıyla kaza bölgesindeki arama faaliyetlerini sürdürmektedir. TCG Alemdar ise rutin teknik bakım ve ikmal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla limanına dönmüştür" ifadelerini kullandı.

Bölgede görev yapan tüm arama ekiplerine teşekkür eden Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmalarına katılmak üzere teknik donanıma sahip bir geminin daha bölgeye geleceğini vurguladı.