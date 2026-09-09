Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti

Üsküdar Belediyesi'nde, hakkındaki "irtikap", "suç örgütü liderliği" ve "rüşvet" iddiaları nedeniyle tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine yeni başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Dört tur süren gerilimli oylama maratonu sonunda, CHP grubundan gelen fire oylarla Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Bu sonuçla Üsküdar Belediyesi, 2,5 yıl aradan sonra yeniden AK Parti'ye geçti. 5 Eylül Cumartesi günü yapılması planlanan oylama, CHP ve Yeni Partili meclis üyelerinin meclise gelmemesi nedeniyle çoğunluk sağlanamayarak ertelenmişti. Mahkeme kararına rağmen yapılan boykotun ardından meclis oturumu dün 1. Başkan Vekili Ali Aral başkanlığında toplandı.

OYLAMA DÖRT TUR SÜRDÜ

Seçimde Yeni Parti–CHP bloğunun adayı Sibel Tan Çetinkaya olurken, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. Birinci turda Gültekin 21, Çetinkaya 19 oy aldı. CHP-Yeni Parti bloğundan 1 oy Cumhur İttifakı adayına gitti. Salt çoğunluk (31 oy) aranılan ikinci turda Gültekin 22, Çetinkaya 20 oy aldı. Muhalefet bloğundan 1 oy yine Gültekin'e gitti. Nispi çoğunluğun arandığı üçüncü turda Gültekin oylarını 23'e çıkarırken, Çetinkaya 19 oyda kaldı. Bu turda muhalefet grubundan Cumhur İttifakı'na 2 oy geçmiş oldu. Son turda Çetinkaya 19 oyda kalırken, 23 oy alan Gültekin Belediye Başkan Vekili seçildi.

'ÜSKÜDAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine Dündar Ziya Gültekin'in seçilmesine ilişkin, "Bugünden itibaren hem belediye başkan vekilimiz hem belediye meclis üyelerimiz hem AK Parti, Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımız seferber olarak bir zafer kazandık edasıyla değil, vakarla Üsküdar halkının beklediği hizmetleri el birliğiyle Üsküdar halkına ulaştıracağız" diye konuştu.



"SAVCI TEHDİDİ" İDDİASINA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalardaki iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Çelik, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini telefonla aradığını, kendisini bir savcının tehdit ettiğini ve bu sebeple oy tercihini değiştirdiğini söylediğini iddia etti. İddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Deniz YUSUFOGLU/SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör