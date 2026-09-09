YÖK Başkanı Erol Özvar’dan yasa dışı bahisle mücadele mesajı: Üniversiteler bu mücadelenin en önemli paydaşları arasında yer almalı

İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelin açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı.

Moderatörlüğünü Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Merih Altıntaş'ın yaptığı panelde, dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla artan yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin başta gençler olmak üzere toplum üzerinde oluşturduğu bağımlılık tehdidi ele alındı.

Öte yandan panelde, güvenlik, eğitim, sağlık, sosyal politika, hukuk, finansal denetim ve stratejik iletişimi kapsayan konular bütüncül yaklaşımla tartışıldı.

Bu konuda etkin mücadele önerileri ve gençlerin yasa dışı bahis ve sanal kumar risklerinden korunması, dijital yayıncılık denetimi, organize suç yapılarıyla mücadele, caydırıcı ceza politikaları, finansal denetim ile bağımlılığın önlenmesine yönelik erken müdahale mekanizmaları değerlendirildi.

"RUHSAL VE FİZİKSEL İYİLİK HALİNİ DESTEKLEYEN BİR KAMPÜS İKLİMİ OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Panelde konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bağımlılığın insanın iradesini, sağlığını, ilişkilerini ve geleceğe dair ümidini zayıflatan çok yönlü bir sorun olduğunu, tütün, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığının yanında teknoloji, oyun, bahis ve kumar bağımlılığının da bireyleri, aileleri ve toplumsal hayatı tehdit eden ciddi risk alanları haline geldiğini söyledi.

Özvar, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelenin diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi kararlı ve bütüncül şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, bu alanın ertelenemeyeceğini, dönemsel kampanyalarla sınırlandırılamayacağını ve tek bir kurumun sorumluluğuna bırakılamayacağını ifade etti.

Mücadelede aile, okul, üniversite, kamu kurumları, medya, dijital platformlar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler dahil tüm paydaşların ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, üniversitelerin bu mücadelenin en önemli paydaşları arasında yer almaları gerektiğini dile getirdi.

Özvar, YÖK olarak üniversitelerin sağlıklı, güvenli ve üretken yaşam alanları haline gelmesini temel öncelikleri arasında gördüklerini, bu anlayışla bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca bir sağlık veya güvenlik başlığı olarak değil, nitelikli yükseköğretim ortamının ayrılmaz unsuru olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Hayata geçirdikleri Spor Dostu Kampüs Programı'nın, benimsedikleri bütüncül yaklaşımın tamamlayıcı bir unsuru olduğunu aktaran Özvar, "Spor Dostu Kampüs Programı ile üniversitelerimizde hareketli yaşamı teşvik eden, spor faaliyetlerine katılımı artıran, öğrenci kulüplerini güçlendiren, ruhsal ve fiziksel iyilik halini destekleyen bir kampüs iklimi oluşturmayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği içinde hazırlanan Dumansız Kampüs Uygulama Rehberi de attığımız önemli adımlardan biridir. Rehber üniversitelerimizde tütün kullanımını önlemeye dönük düzenlemelerin yanında farkındalık, eğitim, danışmanlık, yönlendirme, izleme ve sürdürülebilirlik boyutlarını da kapsayan kurumsal bir çerçeve sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"KUMAR, KUMAR REKLAMI YAPMAK, ÖZENDİRMEK BİZİM KANUNUMUZ TARAFINDAN MENEDİLDİ"

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Kurulun yasa dışı bahisle mücadeledeki çalışmalarına ilişkin, "Kumar, kumar reklamı yapmak, özendirmek bizim kanunumuz tarafından menedilmiş, yasaklanmış. Biz bununla ilgili radyo ve televizyonlarda, ücretli platformlarda bir ihlal olduğunda buna en ağır cezaları vererek bununla mücadele etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Daniş, yurt dışından alınan canlı maç yayınlarında dijital kuruluşların yayın politikaları, sponsorluklar nedeniyle yasa dışı bahis reklamlarıyla karşılaşılabildiğini belirterek, yayıncıların müdahale imkanının bulunduğu durumlarda ise RTÜK'ün yaptırım uyguladığını belirtti.

Daniş, "Yasa önerisi olarak hazırladığımız bir metnimiz var. Bir değişiklik paketimiz var ve biz bunu ilgili yerlere ilettik. Eğer mümkün olursa en azından dijitaldeki habercilik ve dizi yayını olan kanalları, abonelikleri veya yayıncıları yetkimize almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün teknolojik denetim kapasitesini de geliştirdiğini belirten Daniş, VİA+ sistemiyle yayın içeriklerinin daha kapsamlı biçimde analiz edilebileceğini ve içeriklerdeki bu tür unsurların da okunabileceğini söyledi.

Daniş ayrıca, gelecek dönemde uygulamaya alınacak yeni Akıllı İşaretler Koruyucu Sembol Sistemi'nde "bağımlılık" başlığının başlı başına bir içerik sembolü olacağını bildirdi.

"GENÇLERİN BANKA HESAPLARI 10-20 BİN LİRA KARŞILIĞINDA KİRALANIYOR"

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ise son 10-15 yılda suç yapısının değiştiğine, teknolojik imkanlarla ev ve araç hırsızlığı gibi suçların azaldığına, suç faaliyetlerinin sosyal medya ve internet platformlarına kaydığına dikkati çekti.

Yasa dışı bahisle mücadelenin çoklu disipliner yaklaşım gerektirdiğinin altını çizen Çelik, "Bizim modellememiz sadece yasa dışı bahis ortaya çıktığında değil, bunun finans sistemi, finans modellemeleri, bunun arkasındaki yapılarla da mücadele gerektiriyor." diye konuştu.

Çelik, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca yaklaşık 10 yıldır sürdürülen "Siber Devriye" uygulaması kapsamında çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizerek, "Milyonlarca yapay zeka destekli tarama faaliyeti gerçekleştirilerek internet ortamına düşmüş, bütün sanal reklam gibi başlayan bu süreçler yakinen takip ediliyor." dedi.

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin arkasında organize suç yapılanmalarının bulunduğunu vurgulayan Çelik, özellikle gençlerin banka hesaplarının 10-20 bin lira karşılığında kiralanarak para transferlerinde kullanıldığını bildirdi.

Çelik, bu yılın ilk 8 ayında yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 40 organize suç örgütünün çökertildiğini, bunların mali işlemlerinin yaklaşık 60 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını belirterek, aynı dönemde operasyon sayısının 800'ü geçtiğini ifade etti.

"ŞÜPHELİ İŞLEMLERDE 1,3 MİLYAR LİRALIK HACİM DURDURULDU"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hasan Kaymak ise kurulun Türkiye'nin mali istihbarat birimi olarak kara para aklamadan terörizmin finansmanına kadar çeşitli alanlarda riskleri izlemekle görevli olduğunu anlattı.

Bu kapsamda dolandırıcılık ve yasa dışı bahsin en büyük tehdit olduğuna işaret eden Kaymak, suç örgütlerinin özellikle komisyon veya para karşılığı IBAN (banka hesabı) kiralamaya yönelik gençlere "kolay kazanç" vaadiyle teklifte bulunduğunu söyledi.

Bunun sonucunda yaşanan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkati çeken Kaymak, hesabını kiralatan gençlerin adli süreçlerde, "fiili gerçekleştiren kişiler" olarak tespit edildiğini, bu durumun gençlerin uzun süreli hapis cezalarıyla karşı karşıya kalmasına yol açabildiğini hatırlattı.

Kaymak, bu yılın ilk 6 ayında yasa dışı bahis ve kumar kapsamında 130 binden fazla şüpheli işlemin MASAK'a ulaştığını bildirerek, "Bu dönemde kurul tarafından bu suçlarla ilişkili olup olmayacağı bağlamında analiz yapılan kişi sayısı 3,5 milyon. 580 analiz dosyası açmışız, 650'den fazla da çıktımızı adli birimlere iletmişiz. Bu süreçte yoğun bir müdahale çabası devam ediyor." diye konuştu.

Şüpheli işlem birimleri kapsamında söz konusu dönemde 476 kişiye ait yaklaşık 2 bin işlemi ertelediklerini aktaran Kaymak, bu şekilde 1,3 milyar liralık işlem hacminin durdurulduğunu söyledi.

"POS CİHAZLARINDAKİ SUİSTİMALLER CİDDİ ŞEKİLDE KONTROL ALTINA ALINDI"

Kaymak, önceki yıllarda POS cihazlarının kullanımında suistimallerin olduğunu, özellikle yasa dışı bahisle ilgili paraların aktarılmasında bu cihazların kullanıldığının tespit edildiğini dile getirerek, yapılan denetim ve mevzuat düzenlemeleriyle bu alanın ciddi şekilde kontrol altına alındığını vurguladı.

Kripto varlıklar konusunda da bazı tedbirler aldıklarını hatırlatan Kaymak, "Aldığımız süre ve işlem kısıtlarıyla kripto varlıkların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık paralarının aklanmasında ve aktarılmasında kullanımının büyük ölçüde önüne geçmiş durumdayız. Burada başarılı bir sonuç gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KUMARA BAŞLAMADA ARKADAŞ ETKİSİ YÜZDE 57"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumar bağımlılığının yalnızca maddi kayıplara değil, kişinin sağlığını, işini, ilişkilerini ve aile yaşamını kaybetmesine kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabildiğini belirtti.

Dinç, The Lancet araştırmasına göre dünyada son 12 ayda kumar oynama oranının yetişkinlerde yüzde 46, ergenlerde yüzde 17 olduğunu belirterek, yetişkinlerde risk düzeyinde kumar oynama oranının yüzde 8, problem ve bağımlılık düzeyindeki oranın ise yüzde 1,41 olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşam boyu kumar oynama oranının yüzde 14 olduğunu aktaran Dinç, kumarın ülkede henüz kültürün bir parçası haline gelmediğini, özellikle pandemiden sonra çevrim içi kumarda büyüyen bir trend bulunduğunu ancak Türkiye'nin dünyaya kıyasla daha iyi noktada olduğunu ifade etti.

Dinç, dikkat edilmesi gereken konuların başında kumara başlama yaşının geldiğini, araştırmaların danışanların yüzde 75'inin 25 yaşından önce kumarla tanıştığını gösterdiğini, öte yandan kumar bağımlılarının yüzde 78'inin kumara yasal kumarla başladığını belirtti.

Kumarın bahis, şans, talih ya da oyun gibi farklı adlarla değil, tek başına kumar olarak ele alınması ve yasal-yasa dışı ayrımı yapılmadan mücadele edilmesi gereken büyük bir tehdit olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Dinç, "Yasa dışı reklamla alakalı yapılan bir çalışmada katılımcılarımızın yüzde 64'ünün, reklamların kumarı ciddi anlamda teşvik ettiğini söylüyor. Bunların yüzde 31'i reklamı gördükten sonra çok kısa süre içinde hemen kumar oynamaya başlamış. Kumara başlamada arkadaş etkisi yüzde 57, merak yüzde 20, eğlence ve vakit geçirme yüzde 6." ifadelerini kullandı.

Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri aracılığıyla ücretsiz, gizlilik esasına dayalı, ulaşılabilir psikoterapi ve destek hizmeti sunduklarını belirterek, bu yapının dünyada benzeri bulunmadığını söyledi.