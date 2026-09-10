Alevlere karşı amansız mücadele Antalya, Adana ve Mersin'de sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de başlayan orman yangınının enerjisi düşürülürken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

KÖYLÜ SEFERBER OLDU

Yangına 1.196 personel, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 araçla karadan, 2 uçak ve 8 helikopterle havadan müdahale ediliyor.

Aksu'da köylüler boşalan su havuzlarını traktörlerle doldurarak ekiplere destek verirken, gönüllü kuryeler de su, soda, ayran, kek ve sandviçleri motosikletlerle personele ulaştırıyor.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Aksu, Kumluca ve Serik ilçelerinde 4 mahalleden 454 hane ve 1.210 kişi tahliye edildi. 38 kişi dumandan etkilendi. AFAD, acil ihtiyaçlar için ilk etapta 2 milyon TL yardım ödeneği talep etti.

Yeşilkaraman Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kahya (49), söndürme çalışmalarına destek verirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

285 EV BOŞALTILDI

Adana'nın Kozan ilçesinden İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan yangınlarda Aladağ'daki yangın kontrol altına alındı. 285 hane boşaltılırken, 835 kişi misafirhanelere yerleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Aksaz mevkiindeki yangın da kontrol altına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör