Anıtkabir’de ‘arınma’ mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "arınma" mesajını bu kez Anıtkabir'den verdi. Kılıçdaroğlu, son olarak Ekrem İmamoğlu için "siyasi tutuklu değil" diyerek siyasette herkesin hesap vermeye hazır olması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dün partililerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, CHP'den kopan eski yönetimi hedef alan üstü örtülü mesajlar verdi. "Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde 9 Eylül'ün bağımsızlık ve kuruluş ruhuyla huzurunuzdayız" diyen Kılıçdaroğlu, kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bıraktığı en büyük emanetlerden biri olarak yaşamaya devam ettiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Emanetinize layık olmak, Cumhuriyet Halk Partisinin dokularına işlenen ahlakı, adaleti ve erdemi korumak her türlü yozlaşmadan arınma iradesini ve temiz siyaset anlayışını kararlılıkla sürdürmek demektir. Bu sorumluluğun gereği olarak Cumhuriyetimizi 2. yüzyılda demokrasi ile taçlandıracağımıza ve millet egemenliğini eksiksiz hakim kılacağımıza söz veriyoruz." Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyareti sonrasında bir gazetecinin, "CHP tabanında yeniden güçlü bir hareketlilik var. Önümüzdeki günlerde siyasette çok yeni gelişmeler ve yeni katılımlar olacak. Partimiz daha da büyüyecek. Her ilde, her ilçede partimize yönelik yoğun bir ilgi görüyoruz. Bugün Anıtkabir'de de bunun çok güçlü bir şekilde yansımasını gördük" değerlendirmelerinde bulundu.
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