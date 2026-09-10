Bakan Çiftçi’den Türk Devletleri arasında ortak mekanizma önerisi: TÜRKPOL adıyla devreye alınabilir

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Program kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bakan Çiftçi ile Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin İçişleri Bakanlarını kabul etti. Daha sonra gerçekleştirilen İçişleri Bakanları 3. Toplantısı'nda Bakan Çiftçi, dünyanın bölgesel ve küresel çatışmaların arttığı çalkantılı bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, "Bölgesel ve küresel çatışmaların arttığı, sağlanan ateşkese rağmen Gazze'de İsrail'in zulüm ve soykırımının yanı sıra bölgedeki saldırganlığının devam ettiği ve uluslararası hukukun rafa kaldırıldığı tarihin en çalkantılı dönemlerinden geçmekteyiz. Böyle bir tablo karşısında gücünü birliğimizden alan teşkilatımızın İçişleri Bakanları olarak aynı masada yer almamızı son derece kıymetli buluyorum. Bu vesileyle toplantımızın hayırlı neticeler doğurmasını temenni ediyorum. Toplantımızda gözlemci ülkelerin de teşkilatımıza güç vereceğine inanıyorum." dedi.

"İŞ BİRLİĞİMİZİN DAHA İLERİYE TAŞINDIĞINI MEMNUNİYETLE MÜŞAHEDE EDİYORUZ"

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde güvenlik alanındaki iş birliğinin her toplantı ve imzalanan her metinle daha ileri bir seviyeye taşındığını belirten Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlıkları olarak her toplantımızda, attığımız her imzada iş birliğimizin daha ileriye taşındığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bakü'deki toplantımızın ardından kolluk eğitimi, suçla mücadele ve göç yönetimi gibi birçok başlık altında iş birliklerimizi güçlendirdik. Bu süre zarfında istişarelerimizi canlı tutarken imzaladığımız hukuki metinler ile müşterek gayretlerimizin ahdi zeminini daha da sağlamlaştırdık." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta terör ve yeni nesil organize suç örgütleri olmak üzere her türlü suç ve güvenlik tehdidiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Çiftçi, "Yürüttüğümüz kararlı mücadele neticesinde PKK terör örgütü 12 Mayıs 2025 tarihinde silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldığını açıklamıştı." dedi.

Terörle mücadelede kalıcı sonuç alınabilmesi için örgütlerin yurt dışındaki bağlantılarının, finansman ve insan kaynağı alanlarının ortadan kaldırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Paravan kuruluşlar üzerinden finansman ve insan kaynağı sağlayan, nüfuz alanı oluşturmaya çalışan ve yabancı istihbarat servislerinin maşası haline gelen FETÖ terör örgütüne karşı daima müteyakkız olmamız gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. FETÖ'nün yanı sıra yüce dinimizi istismar eden DAEŞ terör örgütünün de coğrafyamızda hiçbir faaliyet alanı bulamaması için dayanışmamızı ve müşterek mücadele kapasitemizi daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Organize suç örgütleriyle mücadelede bu yıl gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin rakamları paylaşan Bakan Çiftçi, "Bu yıl içerisinde 18'i uluslararası olmak üzere toplam 557 organize suç örgütüne yönelik bin 568 operasyon gerçekleştirdik. Bu örgütlerin 78'i gençlerimizi uyuşturucu bataklığına sürüklemek isteyen zehir tacirleridir." ifadelerini kullandı.

"58 BİN 247 YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR SİTESİNİ ERİŞİME KAPATTIK"

Siber suçlar, sanal dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede de yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Bakan Çiftçi, "Ayrıca yine 2026 yılında 177 bin siber devriye ve 4 bin 210 siber operasyonun neticesinde bilişim suçlularına, sanal dolandırıcılara, yasa dışı bahis ve kumar baronlarına büyük darbeler indirdik. Bu operasyonlar neticesinde 58 bin 247 yasa dışı bahis ve kumar sitesini erişime kapattık." dedi.

"657 ŞAHSI ÜLKEMİZE GETİRDİK VE ADALETE TESLİM ETTİK"

Suçla mücadelenin vazgeçilmez unsurlarından birinin aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi olduğunu ifade eden ve uluslararası seviyede aranan şahıslara yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Bu yıl içerisinde Interpol kanalıyla kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 409 şahsı yakalayarak haklarında gerekli işlemleri yapmış bulunuyoruz. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız 657 şahsı da ülkemize getirdik ve adalete teslim ettik. Bu alandaki iş birliğimizi kardeş ülkelerimizle daha da güçlendirerek sürdüreceğimize eminim." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ DÜZENSİZ GÖÇ İÇİN TRANSİT VE HEDEF ÜLKE OLMAKTAN ÇIKARDIK"

Düzensiz göçün önlenmesi ve göçle bağlantılı suçlarla mücadelenin toplantının en önemli gündem başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Türkiye olarak muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insan onurunu, kamu düzenini ve toplumsal huzuru esas alan güçlü ve etkin bir göç yönetimi yürütüyoruz. Düzensiz göçle mücadelede uluslararası iş birliğine, veri paylaşımına ve istişarelere büyük önem atfediyoruz. Ulusal gayretlerimiz ve uluslararası iş birliği sayesinde ülkemizi düzensiz göç için transit ve hedef ülke olmaktan çıkardık." dedi.

Ülkeler arasındaki dayanışmayı artıracak girişimleri desteklediklerini belirten Bakan Çiftçi, "Kardeş halklarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirecek yeni girişimlerin de yanındayız. Bu çerçevede teşkilatımızın üye ülkelerinin havalimanlarında vatandaşlarımıza özel pasaport alanları oluşturulmasını hedefleyen projeyi desteklediğimizi ve birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum." dedi.

"8 BİN 612 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİNİ YAKALAYARAK ADALETE TESLİM ETTİK"

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bakan Çiftçi, "Çağımızın ve insanlığın yüz karası olan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ile de mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yıl 4 bin 777 operasyonda 8 bin 612 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakalayarak adalete teslim ettik. İnsanların umutlarını istismar eden göçmen kaçakçıları ve insan tacirlerine karşı vatandaşlarımızı ve coğrafyamızı korumak için göstereceğimiz dayanışmanın elzem olduğunu değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

KURULACAK KONSEY İLE ARANAN ŞAHISLARIN TESPİTİ İÇİN ORTAK BİR MEKANİZMANIN ÖNÜ AÇILACAK

Konuşmasında Türkiye tarafından teklif edilen Suçla Mücadele Konseyi'ne de değinen Bakan Çiftçi, söz konusu yapının suçla mücadeleden kolluk eğitimine kadar birçok alandaki iş birliğini daha ileri taşıyacağını belirtti. Kurulacak Konsey ile aranan şahısların tespiti için ortak bir mekanizmanın da önünün açılacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, "EUROPOL ve ASEANAPOL gibi bu mekanizmanın ilerleyen dönemde TÜRKPOL, Türk Devletleri Kolluk İş Birliği Ajansı halini alabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör