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  • Bakan Göktaş: Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklarımızın çevre bilincini artırıyoruz

Bakan Göktaş: Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklarımızın çevre bilincini artırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Hakları Komitelerinin COP31 hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Göktaş, “Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklarımızın çevre bilincini artırıyor, fikirleri ve katılımlarıyla COP31 sürecine çocuk hakları perspektifinden katkı sunmalarını destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Göktaş: Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklarımızın çevre bilincini artırıyoruz
AA
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Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Türkiye olarak ev sahipliğini yapacağımız COP31 Zirvesi öncesi, Çocuk Hakları Komitelerimiz iklim değişikliği ile çocuk hakları arasındaki güçlü bağı görünür kılan farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Bakan Göktaş: Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklarımızın çevre bilincini artırıyoruz

Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklarımızın çevre bilincini artırıyor, fikirleri ve katılımlarıyla COP31 sürecine çocuk hakları perspektifinden katkı sunmalarını destekliyoruz. Daha yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya gayemizi paylaşan evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyorum."

#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ #TÜRKİYE

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