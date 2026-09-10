Bakan Güler: “Japonya ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi arzu ediyoruz”

Bu doğrultuda, başta insansız sistemler, hava savunma teknolojileri, deniz güvenliği ve elektronik harp olmak üzere askeri ve savunma sanayisi alanlarında önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu değerlendiriyoruz." İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 kapsamında ilk defa Japonya-Türkiye Savunma Sanayi İşbirliği Günü'nün gerçekleştirilmesini ve 10'u aşkın Japon şirketiyle yaklaşık 30 Türk savunma sanayisi firmasının ileri teknolojide işbirliği imkanlarını ele almasını da memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Güler, "Bundan sonra da köklü dostluğumuz ve stratejik ortaklığımız temelinde Japonya ile ilişkilerimizi askeri ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

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