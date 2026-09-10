Bakan Güler: “Japonya ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi arzu ediyoruz”
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü Resepsiyonu'nda konuştu. İki ülke arasındaki askeri ilişkilerin ilerletilmesini son derece kıymetli bulduklarını ifade eden Güler, “Japonya ile ilişkilerimizi askeri ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz." İfadelerine yer verdi.
Güler, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü Resepsiyonu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Güler, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin, coğrafi uzaklığın ötesine geçen köklü bir maziye, karşılıklı saygıya ve samimi bir dostluğa dayandığını belirtti.
Küresel güvenlik ortamının giderek daha karmaşık ve öngörülmesi güç bir nitelik kazandığını dile getiren Güler, her geçen gün çeşitlenerek artan tehditlerin yanı sıra yeni teknolojilerin şekillendirdiği riskler ve farklı güvenlik alanlarının, ülkeler arasında daha güçlü bir diyaloğu ve yakın işbirliğini gerekli kıldığını söyledi. Güler, Türkiye'nin uluslararası barış ve istikrarın korunmasına yönelik sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirirken dost ve müttefik ülkelerle askeri ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verildiğini aktardı. İki ülke arasındaki askeri ilişkilerin ilerletilmesini son derece kıymetli bulduklarını ifade eden Güler, "Gerçekleştirdiğimiz askeri diyalog toplantıları, karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, yeni işbirliği alanlarının belirlenmesi ve geleceğe yönelik müşterek çalışmaların planlanması bakımından önemli bir zemin oluşturmaktadır." diye konuştu.
SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU
Son dönemde ikili ilişkilerde en fazla gelişme potansiyeli taşıyan alanlardan birinin savunma sanayisi olduğunun altını çizen Güler, şunları kaydetti: "Japonya'nın ileri teknoloji, mühendislik ve yüksek kalite konusundaki birikimi ile Türkiye'nin savunma sanayisinde, başta insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları olmak üzere geliştirdiği geniş üretim kapasitesi, saha tecrübesi ve yenilikçi çözümleri birbirlerini tamamlayabilecek önemli imkanlar sunmaktadır.