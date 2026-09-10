Devlet her zaman sizin yanınızda
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur ÖzdemirGöktaş, Hakkari'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Şehit aileleri ve gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Bakan Göktaş, bugün bu topraklarda huzur içinde yaşanıyorsa bunun aziz şehitlerin kahramanlıkları ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde olduğunu bildirdi. Göktaş, devletin şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Bunu vefa borcu olarak görüyoruz. Devlet yanınızda. Bunu her zaman yapmaya devam edecek. Her zaman yerleri başımızın üstüdür. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." Türkiye'nin güçlü duruşunu şehit aileleri, gaziler ve milletin desteğiyle sürdürdüğünün altını çizen Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "En önemlisi gerçekten Terörsüz Türkiye, milletimizin bize emaneti, milletimizin arzusu. Bundan sonraki süreçlerde de el birliğiyle huzurun hakim kılınacağı, ekonomik güce daha da kavuştuğumuz, huzurun, istikrarın, barışın ve hakkaniyetin sürdüğü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz."
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